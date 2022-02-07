Onur Nizamoğlu Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi: Cömert lider

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu Trabzonspor'un 1-0 galip geldiği Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı Timetürk'e değerlendirdi.

Cömert Lider!

Trabzonspor milli aranın ardından, Kasımpaşa'yı ağırladı. Abdullah Avcı, sahadaki gözü kulağı Hamsik'in yokluğunda orta sahada Siopis, Dorukhan, Abdülkadir üçlüsü ile başladı. Burada merak edilen, Abdüş'ün 10 numara performansı ve sağ kanattaki Peres – Visca ile ne derece uyum içerisinde olacağıydı. Zira biraz hafıza tazelersek, sağ kanatta oynadığı dönem, Pereira ve Sosa ile güzel bir uyum içerisindeydi.

Güçlü Başlangıç!

Maçın başlangıcında inisiyatifin tamamıyla kendisinde olduğunu gösterdi Trabzonspor. Beklerin biraz içte konumlandığı, kanatların çizgiye bastığını gördük. Kasımpaşa'ya geçen toplarda, rakibi hücuma çıkamadan ikinci bölgede asayişi Siopis ve Dorukhan ile sağladı. Bu iki ismin dinamizmi sayesinde kaymaları da son derece doğru yaparak boş alanları azami şekilde kapattı.

Kasımpaşa 6.dakikada çıkmaya çalışırken, Dorukhan topu çaldı ve beklemeden sola açılan Cornelius'u gördü, onun boşalttığı alana koştu ve tekrar pası alarak ceza sahasındaki Visca'ya temiz bir pas bıraktı. Visca da 32 yaşında kendisine neden 4.3 milyon avro değer biçildiğini gösterir cinsten dönerek vuruşunu yaptı ve golü attı. Gol vuruşu şahane fakat goldeki aslan payı, maç boyunca da oyunun her iki yönünde de işini eksiksiz yerine getiren Dorukhan'ın şüphesiz.

Farka Gidebilirdi…

İlk 20 dakika içerisinde Trabzonspor, hücum etmek isteyen rakibini yarı sahasının ilk metrelerinde karşıladı. Burada kazandığı toplarda da geçişlerde Abdülkadir'in ince işçilikleri ile skoru 2'ye belki de 3'e taşıyabilecek gol şansları yakaladı fakat son kararlarda kısa devre yaşadı. Bu bölümden sonra ve genel olarak fazla etkili olmasa da birkaç Kasımpaşa hücumu da gördük. Burada ise Denswil, Hugo ve Uğurcan başarılıydı. Kaldı ki mobil özellikteki Umut'u sürekli gölgesi gibi takip eden bir Hugo, arkayı toplayan Denswil de şahane bir maç çıkarttı.

Rakibi Ortak Etmek…

İkinci yarı ise genel olarak oyunda denge varken, Trabzonspor'u biraz daha kontrollü gördük. Kasımpaşa da iki değişiklik ile biraz daha risk alarak oyuna ortak olmaya çalıştı ve bunda nispeten başarılı da oldular fakat her iki takım için de pozisyon zenginliği azaldı. Nwakaeme'nin biraz formsuz olması, sağ tarafı ikinci yarıda çok nadir çalıştırmak hücum gücünü kısıtladı. Son bölümün başlarında Abdullah Hoca, Kasımpaşa'nın arkada bıraktığı boş alanları değerlendirmek için Yusuf, orta alana taze kan olarak ise tercihini Berat'tan yana kullandı fakat bu iki hamle de sahada etki gösteremedi. Kaldı ki Abdullah Hoca'nın da nadir formsuz olduğu maçlardan birini geride bıraktık. Bu durum hamlelere ve zamanlamalarına net şekilde sirayet etti. Diğer taraftan Peres'in de gereksiz gördüğü kırmızı kart artık maçı bitse de gitsek havasına getirdi.

Gereksiz Cömertlik!

Trabzonspor bir 3 puan daha alarak, puan kaybetmesini bekleyenleri üzdü. İlk yarıdaki 20-25 dakikalık bölümde o kadar cömert olunmasaydı maçı bu süre zarfında çoktan bitirebilir ve önümüzdeki Konyaspor maçı öncesi dosta güven, rakibine korku verilebilirdi. Cömertlik denince akla hızlıca Kayserispor, Malatyaspor gibi bu cömertliğin başa iş açabileceği maçlar geliyor. Şampiyonluk yolunda daha sağlam adımlar atabilmek adına hele de bu maç öncesi bu konunun da üzerine düşülmeli kanımca…





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