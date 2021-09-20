Onur Nizamoğlu Trabzonspor galibiyeti yorumladı: İstikrarlı, istikrarsızlık

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini analiz etti.

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 1-0 galip geldiği Kasımpaşa maçını Timeturk'e yorumladı.

"İstikrarlı İstikrarsızlık..."

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Abdullah Hoca, İsmail hariç Galatasaray maçı kadrosuyla sahadaydı. O maçtaki yaşanan hadiseden sonra bu maçta Abdülkadir'de ısrar etmesi riskli görünse de, hem içeriye hem de kamuoyuna “Ona inanıyorum!” niteliğindeki mesajını net şekilde vermiş oldu.

Hoca maç öncesi, topa sahip olan ve oyunu yönlendiren taraf olmak istediklerini belirtti fakat oyun içerisinde yaşanan aksamalar, Kasımpaşa ve hakemin oyunu oynatma konusunda fazla isteksiz olması istenen temponun sağlanamamasına yol açtı. Özellikle Milli ara öncesindeki Giresunspor maçında başlayan, Galatasaray maçında da devam eden aksamaların bu maçta da olması tedirgin edici. Zira Roma, Molde maçlarındaki tempo ve oyun çıtayı belirledi. Haliyle istikrarlı oyun istikrarsızlığı ve bu çıtanın makul seviyeden çok daha altında kalınması düşündürücü. Diğer yandan ön alan presinin randımanlı şekilde sağlanamaması, topu geri kazanma süresini de uzatıyor.

Yine oyun içerisinde zaman zaman takım boyunun uzun olması, henüz fiziken hazır olmayan Cornelius'u da çokça zorladı. Özellikle üçüncü bölgede yeterince çoğalamamak oyuncunun da opsiyonlarını kısıtlıyor. Buna rağmen yaptığı birkaç servis ile tehlike yaratılan birkaç pozisyonda rol oynadı.

Trabzonspor, oyundaki defolara rağmen Bakasetas'ın alışılagelmiş gollerinden birini atmasıyla, yani genel çerçevede kaliteyle, başka bir deyişle ceketini atarak maçı kazandı. Kadrodaki elit isimlerle bu şekilde çok maç kazanabilirsiniz ama şampiyon olmak için yeterli mi emin değilim. Önümüzde çok zor bir Konyaspor deplasmanı var. Orada alınacak her puan kıymetli tabii ki fakat artık kadroya, hoca kalitesine yakışır bir oyun görme vakti.

Son olarak Abdülkadir'e değinmeli. Oyunda kaldığı süre boyunca maça direkt etki etmese de varlığını yeterince hissettirdi. Özellikle ikinci yarı merkezde üstlendiği rol ve yaptıkları kıymetliydi. Normalde bu maçtaki performansı onun potansiyeli için yetersiz fakat geçen hafta öyle bir maçtan sonra bu maçta çıkıp, kendini ispatlamak için çabalaması, pes etmeyeceğini göstermesi güzel bir kazanımdı. Yılmak yok Abdüş, o kuyudan çıkacaksın!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.