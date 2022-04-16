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Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi: Alacağın olsun Abdullah hoca
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TIMETURK / SPOR / Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi: Alacağın olsun Abdullah hoca

Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi: Alacağın olsun Abdullah hoca

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçını analiz etti.

2 Saat Önce
2022-04-16 12:05:24
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi: Alacağın olsun Abdullah hoca

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin 1-1 berabere kaldığı Karagümrük maçını Timetürk'e değerlendirdi.

Alacağın Olsun Abdullah Hoca!

Trabzonspor son 3 maçtaki kabul edilebilir puan kayıplarının ardından evinde tam kadro şekilde Karagümrük'ü ağırladı. Bu maçta beklenen performans, müstakbel şampiyona yakışır şekilde seyircisi önünde 3 puanı cebine koymasıydı.

Ancak ilk yarı genelinde düşük tempoda, oyun ritmi düşük, Karagümrük için daha rahat savunulabilir bir Trabzonspor izledik. Bunun saha içinde teknik konuları ayrı. Kaldı ki geçmiş yazılarımda oyun temposunun, takımın kalibresinin altında olduğunu yazmıştım. Gelinen noktada bu görüntü, sezon boyunca tabuları yıkan, rekorlar kıran Abdullah Avcı takımına yakışmadı. Her şey negatif seyrederken, kaleye gelemeyen Karagümrük'ten bir de olmayacak bir frikik golü yiyerek soyunma odasına gitmek can sıktı haliyle.

Hocanın ikinci yarı önü radikal hamleler yapması bekleniyordu, nitekim yaptı. Aslında maç önü beklenen Trabzonspor ikinci yarı sahnedeydi. Topun döndürülme hızı nispeten düşük olsa da beklenen baskı kurulmuştu. Nitekim beraberlik golünü de buldu ve riskleri almaya devam etti. İlk yarıda belki bu denli risk alınmayacaktı fakat sahadaki kadronun kalitesi, kenar yönetiminin aklı, risk almadan da bu baskıyı kurmaya kabildi. Öyle veya böyle galibiyet golü bulamayınca beraberliğe razı olundu.

Şampiyonluk sadece 4 puan uzaklıkta, buradan zaten bir sapma olmayacak ancak kalitenin kıyısına varamayacak takımların, şahısların ağzına şöyle fark attığın bir sezonda laf vermek olmadı hocam. İkinci yarıda yapabildiğini ilk yarıdan yapıp fişi çekebilecekken yapmadın, olmadı hocam. Erken bayram bekledik ramazan bayramına ulaştık olmadı hocam. Alacağın olsun, canın sağ olsun… .

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