Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: Uzun ince bir yol

Futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı analiz etti.

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçını Timetürk'e değerlendirdi.

Uzun İnce Bir Yol…

Milli aranın ardından evinde Beşiktaş'ı ağırladı Trabzonspor. Beşiktaş yeni hocası İsmael ile birlikte üçlü yapıya geçerken oyun karakteri de değişecekti şüphesiz. Bunu daha santra vuruşunda, sonrasındaki 15-20 dakikalık preste ve pres sonrası ikinci bölgedeki hep artı bir olmakla hissettirdiler.

Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı, Cornelius yerine Djaniny'i tercih etti. Belki mobil özelliğinden, kenarlara deplase olmasından, topla iyi ilişiğinden yararlanmak istedi fakat toplar pek istenildiği gibi kullanılamadığı gibi Nwakaeme'den de yeterince yararlanılamadı. Sürekli Welinton, Rosier, zaman zaman Josef'in ikili-üçlü baskısına maruz kalınca topu istediği gibi kullanamadı. Kaldı ki ilk 10 dakika sonunda Djaniny'i kenara, Nwakaeme'yi merkeze aldı. Kısa süre sonra tazelenen bir atakta Abdülkadir'in şık hava topunda Djaniny soldan merkeze doğu sızdı fakat bomboş pozisyonda dengesini kaybederek tamamlayamadı.

Abdullah Hoca, merkezi beşli olarak kalabalık tutan Beşiktaş'a karşı, iki iç gibi kullandığı Bakasetas ve Abdülkadir'i çizgilere yaklaştırarak takımı enlemesine genişletmeye çalışılsa da oyunu rakip alanda belli bir periyotta sete oturtup, baskı kuramadı. Zaman zaman presler doğru yapılıp toplar kazanılsa da, kaybedilen toplar veya preslerden çıkılan anlarda bu sefer Beşiktaş'ın kazandığı topları direkt oynaması da kalede tehlikeler yarattı.

İkinci yarıya Nwakaeme – Cornelius değişikliği ile girdi Trabzonspor. Bu hamle ile Cornelius'un pivotluğunu belli noktalarda kullandı ve Hüseyin'in iyi uzun topunda ekstra savunma arkası koşusu ile golünü attı. Golden sonra Beşiktaş bazı riskler alarak önce penaltı kazandı, penaltıdan yararlanamamasına rağmen birkaç dakika sonra golü buldu. Bu maçta Trabzonspor'un bir sorunsalı da sol tarafıydı. Puchacz'ın merkezden veya Djaniny'nin desteğine karşı Rosier ve Ghezzal'a maç boyunca yeteri kadar mukavemet gösterememesi sorunlar yarattı. Hem penaltı pozisyonu hem de golün buradan gelmesi Puchacz'a direkt eksi yazdı. Bir süre sonra Larin'in gördüğü kırmızı kart ve sonrası nispeten kaotikleşen, iki tarafa da gidebilecek maç berabere bitti.

İsmael lige iyi bir giriş yaptı, devamı takip etmeye değer. Ana konumuza gelirsek, Trabzonspor'un bu sezon özelinde üçlü formasyonlara karşı ve iyi tempo yapan takımlara karşı sorun yaşadığını bir kez daha gördük. Asıl mevzu önümüzdeki sezon hem Avrupa'da iyi bir nokta ve ligde sürdürülebilir başarıysa Hoca sıkıntı yaşanan maçların nedenini iyi etüt etmeli, bunu da naçizane bir eleştiri notu olarak düşelim. Zira Âşık Veysel misali, “uzun ince bir yol…” var önümüzde… .