Onur Nizamoğlu: Kaybetmek de sevdaya dahil

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un Antalyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un Antalyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti Timetürk'e analiz etti.

Kaybetmekte Sevdaya Dahil

Lider, Antalyaspor deplasmanındaydı. Nuri Şahin, meselenin Trabzonspor'u iyi tetkik etmekten ziyade karşı oyunun nasıl olabileceğini gösterdi. Trabzonspor topla çıkarken ilk bölgede üçlü bir hatla karşıladı ve ikinci bölgeden üçe geçerken atakları şekillendirecek Hamsik'e gölge olma görevini Poli'ye verdi. En önemli kısım da tempo, Fredy'nin önderliğinde kanatlardan Bünyamin ve Güray'ı da buna katarak öndeki prese destek sağladılar.

Trabzonspor buna cevap veremedi. Zira lider olurken de, liderliğini pekiştirirken de bekleri devşirmeydi ve bu illaki bir yerde yara verecekti. Nuri Şahin'in çalıştığı noktalardan biri de bu olmuş. Beklerin özellikle ters tarafta oynayan Peres'in topu ortalamanın altında kullanma durumuna karşı hep baskıyı hissettirdi ve tekrar geriye oynamaya teşvik etti.

Trabzonspor'u bu baskı kadar zorlayan iki unsur daha vardı: Zemin ve Bakasetas'ı denkleme katamamak. Pas oyunu oynayan, Trabzonspor gibi topun kıymetini en çok bilen takım için kötü bir zemin kadar zor bir rakip yoktur. Takımı ciddi şekilde zorlayan etkenlerden biri buydu. Kaldı ki Nwakaeme'nin sakatlanarak oyunu terk etmesi de zeminle doğrudan ilişkiliydi. Diğer taraftan Bakasetas… Sakatlık sonrası ilk kez 11'e dönen Baka'nın en önemli alametifarikası, sette üçüncü bölgede attığı kilit paslar ve yarattığı aksiyonlardı. Topu buraya getiremediğinizde onun etkinliği de zayıflıyor. Kendisi de yeterince inisiyatif almayınca işler zorlaşıyor.

Duran toplar böyle maçlarda anahtar olur. Nitekim Trabzonspor golü buradan buldu fakat bunun oyuna bir hareketlilik getirmemesine, Nwakaeme'nin de sakatlanması eklenince meydan Antalyaspor'a kaldı haliyle. Çok geçmeden gelen bir penaltıyla skoru da eşitleyince, takımı bu sezon ilk kez demoralize halde gördük. Keza Abdullah Avcı da bu sezon belki de ilk kez kenardan oyuna dokunamadı. Oyunun stabil bir şekilde devam etmesine Dorukhan'ın şanssız biçimde kendi kalesine gol atması çorbaya tuz biber oldu ve lider, namağlup unvanını Antalya'da bıraktı.

Tıpkı uçaklar gibi zaman zaman takımlar da belli başlı türbülanslarda bulur kendini. Bazen olur ya sizin gününüz değildir. Bazen planlarınız tutmaz, şanssızlıklar, hatalar bir araya gelir. Tek gülle bahar gelmeyeceği gibi aynı şekilde tek yağmurda da kış gelmez. Unutmamak lazım, buraya sadece doğrularla değil şans faktörüyle de gelindi. Bu mağlubiyet değerlendirilebilirse aslında silkelenmek adına da bir fırsat. Buradan daha derli toplu, ufka daha da odaklanmış bir Trabzonspor göreceğimize şüphe yok. Şampiyonluk rotasından sapma olmayacak. Öyle ya, futbolda kaybetmek de sevdaya dâhil...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.