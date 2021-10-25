Onur Nizamoğlu, Göztepe - Trabzonspor maçını yorumladı: Siopis farkı

Trabzonspor'u yakından takip eden Onur Nizamoğlu, bordo mavili ekibin İzmir'de Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı analiz etti.

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 1-0 galip geldiği Göztepe maçını Timetürk'e değerlendirdi.

Siopis farkı

Göztepe deplasmanına Bakasetas, Nwakaeme, Peres gibi fark yaratan unsurlardan yoksun çıkmak Trabzonspor için ciddi bir sınavdı. Maça Göztepe'nin baskılı oyunuyla başlanıldı. Özellikle önde yapılan baskı karşısında Trabzonspor, sahasından istediği gibi çıkıp topu rakip yarı alana taşıyamadı ve dolayısıyla üretemedi. Bu eksiklerle açıklanacak bir durum değil, hele de Hamsik, Abdülkadir, Berat orta sahası ile sahadayken. Bu yöntemden bir karşılık bulunamayınca zaman zaman uzun toplar ile rakip alana yerleşme düşüncesi de uygulanmaya çalışıldı. Bu da sonuçsuz kalınca, ilk yarı sonunda tek ve isabetsiz bir şut ile “Lider”e yakışmayan kötü bir tablo ortaya çıktı.

İkinci yarıya Siopis hamlesi ile başladı Abdullah Avcı. Bu hamle etkisini çok çabuk göstererek Göztepe'nin baskısının kırılmasında ana faktör oldu ki, geldiği dönem Trabzonspor orta sahasında hiç bulunmayan bir profildi Siopis. Sahaya da her çıktığında neredeyse adım atmadık yer bırakmayan, temaslı oyundan kaçmayan, merkezde asayişi azami düzeyde sağlayan, takım arkadaşlarına konfor alanı yaratan bir görüntü çizdi.

Siopis hamlesinin getirisiyle birlikte Trabzonspor, istenilen, beklenilen kadar olmasa da topu biraz daha rahat kullanıp üretmeye çalıştı. Çok geçmeden de maçın etkisiz elemanlarından biri olan Gervinho, Abdülkadir'in asistini geri çevirmedi ve golü attı. Bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un maçtaki tek isabetli şutuydu. Buradan sonra Göztepe var gücüyle saldırdı fakat Trabzonspor imkân tanımadan skoru koruyarak maçtan galip çıkmasını bildi.

Liderlik belki de bu kritik galibiyetle pekiştirildi fakat oyun hala ince bir buz tabakası üzerinde seyrediyor.

Özellikle sezon başlangıcındaki takımının biraz daha iyi gitmesini, oturmasını, sağlamlaşmasını beklerken o görüntüden de git gide uzaklaşılması endişe verici. Zaman, “Şampiyonluk, kötü oynanan maçlardaki galibiyetlerden geçer.” klişesini bir kenara bırakarak oyundaki noksanlıkları da giderme zamanıdır Abdullah Hoca…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.