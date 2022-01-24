Onur Nizamoğlu, Galatasaray - Trabzonspor derbisini değerlendi: Bir kilometre taşı daha

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un Galatasaray deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti analiz etti.

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Timetürk'e değerlendirdi.

Fırtına Döndü!

Art arda alınan iki beraberliğin ardından, ara öncesi kritik Galatasaray deplasmanına geldi Trabzonspor. Maça hızlı giriş yapan taraf evsahibi oldu.

Hamsik Olmayınca…

Özellikle ilk 20 dakikada kendi ölçülerinde yapılabilecek maksimum temponun en üst noktasına çıktılar. Bunu aralıklarla ilk yarı sonuna kadar da sürdürdüler. Trabzonspor zaman zaman baskıdan kurtulsa da oyunu sete döndüremedi. Orta alanda ne Hamsik ne de onun profilinde biri olmayınca ekstra paslarla Galatasaray'ın temposu kırılamadı. Çok geçmeden de baskının sonucunda penaltı ve gol geldi.

Tempoya Karşı Koyamamak!

Trabzonspor bu sezon Antalyaspor, Altay, Giresunspor maçlarında yaşadığı sorunun benzerini yine yaşadı. Senkronize halde presle, özellikle orta alanda direnç koyup tempo yapabilen takımlara karşı oyun kurulamadı. Buradaki olumsuz faktörlerden biri de Berat'ın 6 pozisyonunda yetersiz kalması. Konfor alanı kısıtlandığında iyi oyun görüşüne rağmen top kullanımında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kaldı ki top rakipteyken de hem pozisyon alma zafiyeti göstermesi hem de temaslı oyunda yetersiz oluşu kendisi ve takım adına büyük yaralar açıyor.

Teşhis-Tedavi…

Abdullah Avcı soruna çözüm olarak ikinci yarıya Siopis ve Ahmetcan hamlesi ile giriş yaptı. Özellikle sol ayaklı genç Ahmetcan'ın sağda, böyle bir maçta neler yapacağı merak ediliyordu. Trabzonspor orta alandaki direnci Siopis ve Dorukhan'ın enerjisi ile kırdı ve daha sağlıklı hücum etmeye başladı. 45-60 arası ise Galatasaray'ı oyuna ortak etmedi. Torrent ilk hamlesini 62'de Babel alarak yaptı fakat bir etkisi olmadı. Ne zaman ki 70'te Feghouli hamlesi yaptı o zaman Galatasaray nispeten oyunu dengeye getirdi fakat ilk yarıdaki o temponun bir dayanıklılık sorunu getireceği aşikârdı. Abdullah Hoca da bunu görmüş olacak ki 80.dakika Dorukhan'ın yerine Yunus'u aldı ve oyunu tamamıyla rakip yarı alana yıktı ve çok geçmeden Bakasetas'ın golü geldi. Kırılma noktası ise golden bir dakika sonra Babel'in şutunda Uğurcan'ın kritik kurtarışıydı. Maç içindeki kurtarışları ile de bir kez daha bu ligin üstünde olduğunu gösterdi Uğurcan.

Altın Vuruş!

Son dakikaya girilirken Galatasaray'ın sezon boyunca oyun kurmada yaşadığı sıkıntı, onlar için en olmadık yerde yine baş gösterdi. Taylan'ın hatalı pasında açıkgözlülüğü ile tecrübesini konuşturan Visca topu kazandı ve jeneriklik golüyle galibiyeti getirdi.

Kapanış...

Trabzonspor milli araya bu galibiyetle girerek gerekli güvenoyunu aldı kanımca. Günün kazanımı en az galibiyet kadar kıymetli Ahmetcan Kaplan. 19 yaşındaki stoper gösterdiği performans ve olgunlukla rotasyonda net şekilde “Ben de varım!” dedi. Hamsik, Djaniny ve Abdülkadir'in döneceği, Kouassi'nin katılacağı ortamda kadro derinliği konusunda Abdullah Hoca'nın eli rahatlamış olacak. Milli ara dönüşü içerideki Kasımpaşa, Konyaspor maçlarıyla tünelin ucundaki ışığı tamamıyla görme vakti geldi…



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