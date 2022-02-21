Onur Nizamoğlu, Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Şah mat

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanın da aldığı farklı galibiyeti analiz etti.

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin 4-0 galip geldiği Alanyaspor maçını Timetürk'e yorumladı.

Şah Mat!

Trabzonspor, kağıt üzerinde zorlu Alanyaspor deplasmanına geldi. Maç önünü hocalar üzerinden okumuştum. Zira az çok ne oynadığı belli olan, rakibini bozmaktan ziyade kendi planını oynamaya çalışan takımlara karşı, Abdullah Avcı maçı rahat planlıyordu ve Farioli de oyun planı belli olan hocalardandı.

Dorukhan ve Siopis Farkı…

Kendi kalesinden, ayağa kısa paslar ve kurduğu üçgenlerle çıkmaya çalışıp, rakibin presini kırarak ikinci bölgeyi transit geçip üçüncü bölgede de hızlıca kaleye inip skor üretmek. Pek pres takımı olmayan Trabzonspor, öndeki dörtlüye Siopis, Dorukhan ikilisinin gölge presini ekledi ve alanları kapatarak rakibini kolay kolay çıkartmadığı gibi seken ikinci topları da topladı. Sahada aynı anda bu iki isim mevcutsa şayet, işin tekniğinde ve üretimde kısmi sorunlar yaşarsınız fakat merkezde tam asayişi sağlayıp, rakip orta sahayı domine edebilirsiniz. Nitekim daha maçın başında çıkmaya çalışırken Dorukhan'ın araya girdiği topu Nwakaeme ile değerlendirerek skor alındı.

Gole rağmen Farioli'nin oyundaki ısrarı değişmedi. Bir teknik adamın kendinden ödün vermemesi gayet anlaşılır bir şey fakat oyunu bypass etme gereksinimi de duymadı. Birkaç defa baskıdan topu çıkarttı fakat ileride bir pozisyon hariç ciddi tehlike de yaratamadı. Diğer taraftan topu Trabzonspor kullanırken ise ikinci bölge önlerinde karşılayarak, pas opsiyonlarını kapamaya çalışıp zaman zaman ani presler yapma isteği mevcuttu.

Cornelius & Nwakaeme Damgası!

Son haftalarda öyle baskın bir performans izliyoruz ki, bu ligde pek rastlamadığımız türden bir baskınlık bu. Cornelius, sezon başında yeterince kamp görmedi ve Roma maçında omzundan sakatlandı. Bu süreç onun fizik kapasitesine ulaşmasını geciktirdi fakat o kapasiteye ulaştığı günden bu yana rakip stoperlere hiçbir şekilde eyvallahı yok. Her rakibine karşı tahakküm kurdu desek yeridir. Oyun içinde de ona yakın olundukça her fırsatta topları indirip ileriye yerleşimi sağlıyor. Bu maçta da aynı baskınlıkla bunu sağlayıp üzerine güzel de bir gol attı. Nwakaeme ise tekrardan formuna erişiyor ve sanatını icra etmeye devam ediyor. Sözleşme gelişmesi de odağını arttırmışa benziyor ki daha ilk yarım saatte fişi çekti.

Ne Yaptığını Bilmek…

Trabzonspor'un oyun planı az çok belliydi. Baskı görüp oyunu yerden kuramadığın, kenarlardan da oyunu genişletemediğin ölçüde Cornelius'a uzun oyna, yakınlarına topu indirsin ve sete yerleş. Bunu çok kez başarılı şekilde uygulayıp üzerine Alanyaspor'un demorilize olmasını da fırsat bilip maçı ilk yarıdan bitirdi. En başta söylediğim gibi, Avcı'nın belli bir plana sahip olan rakibini alt edecek bir planı hep var.

Günün Kazanımı…

Kayseri, Galatasaray deplasmanlarından sonra yine bir deplasmanda sahne aldı Ahmetcan. Teknik konuların dışında bu maçların tamamında gördüğüm tek şey yaşının ötesinde bir olgunlukla ayakların yere sağlam basması ve sakinliği. Bir acemi penaltısı yaptırdı fakat bunlar bu işin içinde var Ahmetcan, nazarlık olsun senin için. Adım adım çalışmaya, “ben oldum” dememeye devam! .