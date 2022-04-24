Onur Nizamoğlu, Adana Demirspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Şampiyonluğun ayak sesleri

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor maçını analiz etti.

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin Adana Demirspor maçında aldığı net galibiyeti Timetürk'e değerlendirdi.

Şampiyonluğun Ayak Sesleri…

Trabzonspor, son dönemde girdiği türbülanstan çıkış için geldi Adana'ya. Bu sezon genellikle kazansa da, ekseriyetle zorlandığı maçlar farklı sistemde oynayan veya kapanan takımlara karşıydı. Adana Demirspor da tersi olarak özellikle evinde taraftarının atmosferiyle birlikte coşkulu, kartlarını açık oynayan taraf oluyordu.

Haftalar sonra gayet sakin, ne yaptığını bilen bir Trabzonspor görüntüsü vardı. Daha maçın başında da yaptığı baskı sonucunda, rakibin hatasında önce topu kazandı ardından penaltıyı. Peres ile 1-0 yaptıktan sonra topu kullandığı her dakika Hamsik önderliğinde kontrolü eline aldı. Fazla geçmeden 12.dakikada sağdan yapılan organizasyonda Visca'nın ortası Cornelius'un harika kafa golüyle 2-0 yaptı ve rahatladı. Maçtan evvel bakıldığında da Adana'da Rassoul ve Vargas'ın olduğu sol kanat savunma konusunda zayıf kalıyordu. Abdullah Avcı'da bunu iyi tetkik etmiş olacak ki, aksiyonlarını özellikle ilk yarı bu taraftan yarattı.

2-0'dan sonraki 10-15 dakikalık dilimde topu çok kullanmasa da yaptığı parselizasyon ile rakibinin nitelikli kullanımına da olanak vermedi ve uzun oynamaya mecbur bıraktı. Kazandığı toplarla da geçişler kovaladı fakat pek imkân bulamadı. Daha sonra ilk yarının son bölümünde Adana Demirspor baskıyı arttırmasıyla fırsatlar da yakaladı. Önce Yunus'un şutunda Uğurcan Çakır müthiş kurtardı, sonra Bjarnason direğe takıldı.

İkinci yarı ise Djaniny ile Bakasetas hamlesi oyuna direkt etki etti. Topu ilk yarının büyük bölümünün aksine daha fazla kullandı Trabzonspor ve net fırsatlar yakaladı. 61.dakikada da bu iki ismin katkısına Cornelius'un pivotluğu duvar oluşu eklenince Djaniny skoru 3-0'a taşıdı. Buradan sonra da Adana Demirspor hücumlarına çoğunlukla mukavemet gösterilerek net pozisyon verilmedi. Öyle ki Adana tek golünü frikikten buldu.

Peres son bir ayda arttırdığı vitesin sonucunda oyuna verdiği katkıyı bugün çok daha net gösterdi. Zinde bir Cornelius'un neler yapabileceği bir kez daha görüldü. Fakat öyle bir adam var ki, bu sezon ona nerede ihtiyaç duyulsa Hızır gibi yetişti. Yama yapmadı adeta doldurdu. Maça stoperde başladı, sakatlanan Peres'in yerine sağ bekte maçı bitirdi. Dorukhan Toköz, gelecek bu şampiyonluğun görünmeyen en büyük kahramanı. Şampiyonluk yazısına çoktan başladım, kendisine orada çok daha geniş bir yer ayıracağım…

Zorlu Adana virajını çok iyi aldı Trabzonspor ve artık şampiyonluk sadece 1 puan uzaklıkta. Bu cümlenin heybeti yeri göğü titretecek cinsten. “Kavuşmaların en güzeli…” artık sadece bir maç, bir puan uzaklıkta. Anlayacağınız haftaya çifte bayram var. Öyle ya vuslat vakti… .