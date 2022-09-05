Ömer Erdoğan'dan Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'e: Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylara değendi.

Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda şöyle konuştu: “Mete Kalkavan maçın biraz seyrini değiştirdi. 25.000 kişilik taraftar grubu var. Futboldan anlayan taraftarlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar aynı şekilde rakibe verilmiyor. Küçük dokunuşlar. Hakem yönetimi beni üzdü.

''Bize yazık değil mi?''

Maç sonrasında yükselen tansiyonun sebebi, Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür etmesiydi. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz, önce kaliteli insan kazandırmak gerekiyor. Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket. Belki bize çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?” .