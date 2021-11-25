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Olympiakos - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformunda yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-11-25 16:14:13
Olympiakos - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu mücadele hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 5. hafta maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS- FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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