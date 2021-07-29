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TIMETURK / SPOR / Olimpiyatlarda ''ırkçı söylem'': Alman yönetici evine yollandı

Olimpiyatlarda ''ırkçı söylem'': Alman yönetici evine yollandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunan Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster, oyunlardan ayrılmak zorunda kaldı.

2 Saat Önce
2021-07-29 11:58:07
Olimpiyatlarda ''ırkçı söylem'': Alman yönetici evine yollandı

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Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Moster'ın söz konusu açıklamalarının olimpik değerlere zarar verdiği ve buna tolerans gösterilemeyeceği vurgulanarak, "Tokyo'daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." bilgisi aktarıldı.

Yol bisikletinde erkekler zamana karşı yarış sırasında piste inen Moster, Etiyopyalı Amanuel Ghebreigzabhier ile Cezayirli Azzedine Lagab'ın gerisinde kalan Alman sporcu Nikias Arndt'a destek vermek amacıyla, "Şu deve sürücülerini yakala, hadi!" ifadelerini kullanmıştı. Irkçı söylemlerinin kamerayla kayıt altına alınmasının ardından Moster, özür dilemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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