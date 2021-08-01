Olimpiyatlar çıplak yapılıyormuş!

Modern Olimpiyat Oyunları'nın kökeni Antik Yunan'da yapılan şenliklere dayanıyor. Sadece Yunanlı erkeklerin katılabildikleri yarışlar, çıplak olarak yapılır ve kadınlar tarafından seyredilemezdi...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları son hızıyla sürerken olimpiyatların bu günlere kadar uzanışının da ilginç bir tarihi bulunuyor...

Günümüzde yapılan Modern Olimpiyat Oyunları'nın kökeni Antik Yunan'da yapılan şenliklere dayanır. İlk olimpiyatlar, Eski Yunan'da Tanrı Zeus adına yapılan şenliklerdi. M.Ö. 776 yılında Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde, Isparta Kralı Likorgos'un da önerisiyle yapılan şenlikler, tarihteki ilk olimpiyat oyunlarını temsil eder.

Ölülerin ruhuna atfedildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre; Önceleri 32 metre genişliğinde, 192 metre uzunluğunda bir pistte sadece 1 gün süren koşullardan oluşan oyunlara sonraları değişik mesafelerde yarışlar, disk ve cirit atma, uzun atlama, boks, güreş, atlı araba yarışları gibi branşlar eklenerek şenliklerin süresi de 5 güne çıkarıldı. İlk başlarda ölülerin ruhlarının 8 yılda bir dirileceği inancıyla 8 yılda bir düzenlenen oyunlar, daha sonra 4 yılda bir yapılmaya başlandı.

Sadece Yunanlı erkeklerin katılabildikleri yarışlar, çıplak olarak yapılır ve kadınlar tarafından seyredilemezdi. Oyunlara katılan yarışmacılar, 10 ay önceden çalışmalara başlar, şenliklerden 1 ay önce de Elius'a gelerek rakipleriyle birlikte sıkı bir çalışma içine girerlerdi. Oyunlarda yarışmacılara ödül olarak zeytin dalından yapılmış çelenkler takılırdı.

Oyunların Atina'ya alınışı



M.Ö 146'da Yunanistan'ın Romalılar tarafından işgal edilmesi üzerine oyunlar Atina'ya alındı. M.S 392 yılında Bizans İmparatoru 2. Theodosius, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı stadyum ve tapınarları yıkarak olimpiyat geleneğine son verdi. Ayrıca M.S. 522 ve 551 yıllarında yaşanan iki deprem ve sel felaketi de bu tesislerde büyük hasar meydana getirerek Eski Olimpiyat Oyunları'nın izlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Modern Olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertın'dir. İlk Modern Olimpiyatlar ise 1896 yılında Atina'da düzenlendi ve ardından her 4 yılda bir yapılmaya başladı.

Olimpiyatların fonksiyonu

Olimpiyat Oyunları; dil, din, ırk ayrımı olmaksızın farklı ülkelerin sporcularını bir araya getirmektedir. Belirli standart ve kuralların olduğu bu organizasyonda dürüstlük, kardeşlik, tüm farklılıklar ile bir arada olmanın önemi vurgulanıyor. Bunun haricinde, bu organizasyonlar tüm dünyada sağlıklı yaşamın spor ve aktivite ile bir bütün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Olimpiyat oyunları, spora dair aktiviteleri evrensel boyuta taşımak ve gelişmesini sağlamak açısından oldukça önemli bir organizasyon. Spora teşvik edici özelliği sayesinde yeni ve sonraki nesillerin spora karşı ilgisini beslemek, olimpiyatların en temel hedeflerinden. Günümüzde Olimpiyatların ekonomik yönü de oldukça önemli. Bu dev organizasyona ev sahipliği yapan ülkeler, hem televizyon yayınlarından hem de turistik faaliyetlerden dolayı önemli gelir elde ediyor. Ayrıca Olimpiyatları ağırlayan ülkeler; tesisleşme, altyapı, kültür ve turizm açısından hızlıca gelişme fırsatı bulurken uluslararası imajlarını da güçlendirmiş oluyor.

Hangi branşlar var?

Modern anlamda Olimpiyatlar kendi içinde Yaz Olimpiyatları, Kış Olimpiyatları olarak farklı kategorilere ayrılıyor. Günümüz olimpiyatları farklı pek çok spor branşını içeriyor. Bu olimpik branşları şöyle.

Yaz Olimpiyatlarına ait spor dalları:

Atletizm, Atıcılık, Basketbol, Badmintol, Boks, Bisiklet, Beyzbol/Softbol, Jimnastik, Hokey, Dalga Sörfü, Futbol,

Eskrim, Güreş, Golf, Judo, Hentbol, Halter,

Kış Olimpiyatlarına ait spor dalları:

Kar sporları: Alp Disiplini, Biatlon, Kayaklı Koşu, Kayakla Atlama, Kuzey Kombine,

Snowboard, Serbest Stil Kayak

Kızak Sporları: Yarış Kızağı,Kızak, Skeleton

Buz Sporları: Sürat Pateni, Curling, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Artistik Buz Pateni, Buz Hokeyi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.