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Olimpiyatçıların seks yapmasını önlemek için kartondan yatak yaptılar
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TIMETURK / SPOR / Olimpiyatçıların seks yapmasını önlemek için kartondan yatak yaptılar

Olimpiyatçıların seks yapmasını önlemek için kartondan yatak yaptılar

Olimpiyat sporcuların kaldığı odalara konan yataklar, iki kişi aynı anda oturduğu zaman çökecek şekilde yapıldı.

3 Saat Önce
2021-07-21 17:53:38
Olimpiyatçıların seks yapmasını önlemek için kartondan yatak yaptılar

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Normal şartlar altında geçen yıl düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için en büyük çekince yine Covid-19... Virüsün bulaşmasını engellemek için neredeyse her türlü yolu deneyen organizasyon komitesi hiçbir detayı atlamıyor! İşte onlardan bazıları...

Organizasyon sırasında sporcuların Olimpiyat Köyü'nde seks yapmasını engellemek için yataklar kartondan yapıldı ve iki kişi yatağa çıktığı zaman çökecek şekilde tasarlandı. Bununla beraber Büyük Britanyalı cimnastikçi Rhys Mcclenaghan, yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların seksi engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı! 2008 Pekin'de altın madalya kazanan ABD'li ünlü kadın kaleci Hope Solo, “Sporcular olimpiyat köyünün her yerinde seks yapıyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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