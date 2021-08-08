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TIMETURK / SPOR / Olimpiyat şampiyonu Busenaz'dan sosyal medyadaki 'madalya' eleştirilerine tepki

Olimpiyat şampiyonu Busenaz'dan sosyal medyadaki 'madalya' eleştirilerine tepki

Tokyo 2020 olimpiyatlarında boksta şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme'ye altın madalyayı taktığı için gelen eleştiriler karşısında hayrete düştü. Sürmeneli, '13 yıl beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük tecrübeye biraz saygı' diye yazdı.

13 Saat Önce
2021-08-08 08:51:47
Olimpiyat şampiyonu Busenaz'dan sosyal medyadaki 'madalya' eleştirilerine tepki

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Tokyo'da yapılan 2020 Olimpiyatları'nda boksta Türkiye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme'ye yönelik sosyal medyadaki eleştiriler karşısında şaşkına döndü.

Bir TV kanalına verdiği röportajda Cahit Süme, altın madalyayı boynuna takmıştı. Bu görüntülerle ilgili olarak sosyal medyada eleştirilerin yanı sıra çirkin ifadeler kullanıldı.

Bu durum karşısında hayrete düşen Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Sürmeneli paylaşımında "Burada yazılanları hayretle okudum gerçekten lütfen sakin olun, çok çirkin ifadeler var maalesef... Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın gerçekten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük tecrübeye biraz saygı" diye yazdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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