Okan Buruk hangi takımlarda oynadı? Okan Buruk hangi takımın teknik direktörüydü? Okan Buruk Fenerbahçe ve Galatarasay'da oynadı mı? Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ve Galatasaray'da futbolculuk döneminde büyük başarılara imza atan Okan Buruk bu kez teknik adam olarak sarı kırmızılı camiaya dönüş yaptı. Galatasaray Kulübü Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Başarılı teknik adam bundan böyle Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak.

Okan Buruk hangi takımlarda oynadı? Okan Buruk hangi takımın teknik direktörüydü? Okan Buruk Fenerbahçe ve Galatarasay'da oynadı mı? Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ve Galatasaray'da futbolculuk döneminde büyük başarılara imza atan Okan Buruk bu kez teknik adam olarak sarı kırmızılı camiaya dönüş yaptı. Galatasaray Kulübü Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Başarılı teknik adam bundan böyle Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak.

Sportif anlamda taraftarına iseteneni bu sene veremeyen Galatasaray'de köklü değişiklikler yaşandı. Fatih Terim'in göderilmesiyle yerine gelen Torent beklenen performansı gösteremedi. Burak Elmas yönetiminin de ibra edilememesiyle kulübün yeni başkanı yeniden Dursun Özbek oldu. Dursun Özbek takımın başına yeni bir hoca getirmek için çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Okan Buruk Fenerbahçe ve Galatarasay'da oynadı mı?

Okan Buruk futbol hayatına Galatasaray'da başladı. Galatasaray'a yıllarını veren oyuncu Fenerbahçe'de forma giymemiştir.

Okan Buruk hangi takımlarda oynadı?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Okan Buruk hangi takımın teknik direktörüydü?

19 Temmuz 2020 tarihinde Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul Başakşehir takımıyla teknik direktör olarak ilk Süper Lig kupasını ve kariyerinde ikinci kupasını kazandı. 29 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir takımıyla karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştır.

Okan Buruk hangi takımlarda oynadı?

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı. Okan Buruk, teknik direktör olarak Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.