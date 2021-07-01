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Okan Buruk adım adım Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.

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Google News - Timeturk
01.07.2021 13:17:40
Okan Buruk adım adım Fenerbahçe'ye!

Sarı lacivertli ekip teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Okan Buruk atağı

Yabancı teknik direktörler arasında istediği hocayı bir türlü alamayan Fenerbahçe yerli hocalara yöneldi. Fenerbahçe kurmayları Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan ve şuan boşta olan Okan Buruk için harekete geçti. Sarı lacivertli ekibin genç teknik adamla kısa sürede masaya oturacağı belirtildi.

TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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