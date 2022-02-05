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TIMETURK / SPOR / Ofspor - Karşıyaka maçını canlı izle! CANLI

Ofspor - Karşıyaka maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 21.haftasında Ofspor kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-02-05 10:05:41
Ofspor - Karşıyaka maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 21.haftasında Ofspor kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ofspor - Karşıyaka maçı ne zaman saat kaçta?

Ofspor - Karşıyaka maçı 5 Şubat Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.

Ofspor - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?

Ofspor - Karşıyaka maçı ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından yayınlaması bekleniyor. .

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