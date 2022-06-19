ODDS BK - Molde malını canlı izle! CANLI

Norveç Ligi'nin 10.haftasında ODDS BK kendi saha ve seyircisi önünde Molde'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki ODDS BK - Molde maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?