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TIMETURK / SPOR / Nwakaeme Trabzonspor'da kaç lira alıyor?

Nwakaeme Trabzonspor'da kaç lira alıyor?

Trabzonsporlu yıldız futbolcu Antalyaspor maçında sakatlandı. Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Trabzonspor Nwakaeme ile ilgili hangi açıklamayı yaptı? Nwakaeme nereli? Nwakaeme kaç lira alıyor?

1 Saat Önce
2021-12-14 21:25:08
Nwakaeme Trabzonspor'da kaç lira alıyor?

Trabzonsporlu yıldız futbolcu Antalyaspor maçında sakatlandı. Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Trabzonspor Nwakaeme ile ilgili hangi açıklamayı yaptı?Nwakaeme nereli? Nwakaeme kaç lira alıyor?

Nwakaeme ne kadar zaman olmayacak?

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi.Trabzonlu futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Konuya ilişkin kulüpten de açıklama yapıldı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

Nwakaeme nereli?

Anthony Nwakaeme'nin Nijerya'nın Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya asıllı bir Afrikalı.

Nwakaeme'nin yaşı kaç?

Anthony Nwakaeme 1989 doğumlu olup 32 yaşında.

Nwakaeme kaç lira alıyor?

Türkiye'ye İsrail takımlarından olan Hapoel Beer Sheva takımından gelmiştir. Anthony Nwakaeme 2021 yılı itibari ile Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam etmektedir. Trabzonspor'da oynuyor. Nwakaeme Trabzonspor'da 1.5 Milyon Euro maaş almaktadır. Takımında en fazla maaş alan futbolculardan.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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