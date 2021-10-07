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TIMETURK / SPOR / Norveç-Türkiye maçı öncesi Kuntz’tan açıklama

Norveç-Türkiye maçı öncesi Kuntz’tan açıklama

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 'Yeni bir sayfa açmak, insanlara neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat. Kısa bir süremiz vardı ama oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişikler yaptık' dedi.

11 Dakika Önce
2021-10-07 18:59:45
Norveç-Türkiye maçı öncesi Kuntz’tan açıklama

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında yarın Norveç ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Norveçli meslektaşlarının kendisini dinlediğini düşünerek yarınki oyun planıyla ilgili detay vermek istemediğini dile getiren Kuntz, "Neler değiştirmeyi düşündüğümüzü öğrenmek istiyorsunuz. Nasıl biz Norveç'in basın toplantısındaki konuşmaları dinliyorsak onlar da bizim konuşmalarımızı dinleyecektir. Her şeyi burada bu yüzden açıklamak istemiyorum. Türk Milli Takımının bazı maçlarını izledim, yurtiçinde ve yurtdışında maçları takip ettim. Oyuncularımla hem sahada hem de saha dışında iletişim kurmam gerekiyor. Futbol felsefesi açısından bize uygun bir felsefe bulduğumuzu düşünüyorum. Maçla ilgili düşündüklerimi onlara anlattım. Onlara da sordum ve son antrenmanımızı yaptıktan sonra maça çıkacağız" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZI GÜÇLENDİRMEK VE ÖZ GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

Hedefe ulaşmak için takımdaki her oyuncuya ihtiyacı olduğunu ve takım olarak hareket etme durumunda olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kaptanımız, geçmişi kapattıklarını söyledi. Yeni bir sayfa açmak, insanlara neler yapabileceğimizi göstermek için bir yarınki maç fırsat. Kısa bir süremiz vardı ama oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişikler yaptık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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