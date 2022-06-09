Norveç - Slovenya maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Norveç kendi saha ve taraftarı önünde Slovenya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan Norveç - Slovenya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Norveç - Slovenya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Norveç - Slovenya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-06-09 21:17:09
UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Norveç kendi saha ve taraftarı önünde Slovenya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan Norveç - Slovenya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Norveç - Slovenya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Norveç - Slovenya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Norveç - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç - Slovenya kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.
Norveç - Slovenya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi Grup 4'te yer alan Norveç kendi evinde Slovenya'yı misafir ediyor. Bu zorlu müsabaka ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.
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