Norveç - Slovenya maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Norveç kendi saha ve taraftarı önünde Slovenya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan Norveç - Slovenya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Norveç - Slovenya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Norveç - Slovenya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?