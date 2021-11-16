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TIMETURK / SPOR / Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına doğrudan gider mi? Hollanda yenilirse Türkiye gruptan direkt çıkar mı?

Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına doğrudan gider mi? Hollanda yenilirse Türkiye gruptan direkt çıkar mı?

Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına doğrudan gider mi? Hollanda yenilirse Türkiye gruptan direkt çıkar mı? Türkiye 2022 Katar Dünya Kupası grup elemelerinde son maçını Karadağ ile yapacak. Cebeli Tarık'ı 6-0 gibi net bir skorla geçen Milli Takım'da moraller yerinde. Hollanda'nın ise Karadağ ile berabere kalması Türkiye'nin Dünya Kupasına direkt katılma yolunda bir şans doğurdu. Hollanda son maçında grup üçüncüsü Norveç ile karşılaşacak. Peki Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi?

2 Saat Önce
2021-11-16 13:40:13
Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına doğrudan gider mi? Hollanda yenilirse Türkiye gruptan direkt çıkar mı?

Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına doğrudan gider mi? Hollanda yenilirse Türkiye gruptan direkt çıkar mı? Türkiye 2022 Katar Dünya Kupası grup elemelerinde son maçını Karadağ ile yapacak. Cebeli Tarık'ı 6-0 gibi net bir skorla geçen Milli Takım'da moraller yerinde. Hollanda'nın ise Karadağ ile berabere kalması Türkiye'nin Dünya Kupasına direkt katılma yolunda bir şans doğurdu. Hollanda son maçında grup üçüncüsü Norveç ile karşılaşacak. Peki Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi?

Norveç Hollanda'yı yenerse Türkiye dünya kupasına doğrudan gider mi?

Türk Milli Takım 16 Kasım Salı akşamı Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Dünya Kupası özlemini gidermek isteyen Milli Takım bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılma zorunda. G grubunun bir kritik maçı da Hollanda ile grup üçüncüsü Norveç arasında oynanacak. Türkiye eğer Karadağ'ı farklı yenerse ve Norveç'te Hollanda'yı yenerse Türkiye averajla direkt Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Ancak Hollanda rakibi Norveç'i yener ve Türkiye'de Karadağ'ı yenerse bu kez Tükiye grup ikincisi olacak ve play off turuna kalabilecek.

Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye 2022 Dünya Kupası G Grubu elemelerinde oynadığı 9 maçta 18 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Grupta birincilik 20 puanla Hollanda'da bulunuyor. Türkieye'nin lider konumda bulunan Hollanda ile arasında 2 puan bulunuyor. 3. sırada ise yine 18 puanla Norveç bulunuyor. Türkiye grubun 4. sırasında yer alan Karadağ ile son maçına çıkacak. Hollanda ise grubun 2. sırasında bulunan Norveç ile karşılaşacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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