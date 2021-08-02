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TIMETURK / SPOR / Nihat Özdemir'den ''kadın hakem'' açıklaması

Nihat Özdemir'den ''kadın hakem'' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerin görev alacağını açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-02 14:18:54
Nihat Özdemir'den ''kadın hakem'' açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Yaz Semineri Açılış Töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

"2023'TE SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLER MAÇ YÖNETEBİLİR"

Programda katılımcılara ve hakemlere bir sunum gerçekleştiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, kadın hakem konusunda da konuştu.

"Serdar Tatlı Başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız. Seminerimize katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulumuza ve hakemlerimize başarılı ve güzel bir sezon diliyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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