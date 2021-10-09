Nihat Kahveci: Yusuf Yazıcı her attığı şutu tribünlere vurdu

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Milli Takımızın 1-1 berabere kaldığı Norveç maçını değerlendirdi.

Nihat Kahveci, 1-1 biten Türkiye-Norveç maçını TRT Spor'da değerlendirdi. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu eleştiren Nihat Kahveci, iki futbolcunun kulüplerinde ve milli takımda gösterdikleri performansları kıyasladı.

İşte Nihat Kahveci'nin Türkiye-Norveç maçı yorumları:

"YUSUF YAZICI HER ŞUTU TRİBÜNLERE VURDU"

"Sahanın içinden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim, bu maçı alacak olan oyunculardı. Zaten çok şeyi de oyunculara sormuş oluştururken. İkinci yarıda hamleler yapılacağını herkes bekliyor ama yapılan hamlelerden katkıyı ben görmedim. Yusuf PSG'ye karşı şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın yıldızıydı. Yusuf her attığı şutu tribünlere vurdu, bu kadar kötü şut atmasını beklemezdim.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE BURAK YILMAZ ELEŞTİRİSİ

Hakan Çalhanoğlu Inter'in 10 numarası, orada da iyi oynuyor ama burada o oyunu yansıtamadı ama 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz'a saygı duyuyorum Avrupa'da inanılmaz işler yapıyor ama burada yok. Cebelitarık maçında da oynamadı. Hepsinde oynadı, çok silik bir Burak performansı gördüm. O iyi oynadığında takımımızın da kazanma olasılığı artıyor.

NORVEÇ SON DAKİKADA GALİBİYETİ KAÇIRDI"

İkinci yarıda şunu nasıl kaçırdık diyebileceğimiz bir pozisyonumuz yok. Norveç son dakikada gol kaçırıyor, arka direkte galibiyeti kaçırdı. Sahada bir takım gördük onlarda. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar sahanın içinde takım olmayı gösteremiyoruz beni o üzüyor.

"19 ORTA YAPIYORUZ 1 TANE İSABET YOK"

Kazanmak istediğin maçta ileride de biraz baskı yaparsın, o risk alınır. Norveç gibi takıma karşı 19 tane orta yapıyoruz 1 tane isabet yok. Kenara inip orta yaparsın ama nasıl yaparsın, fizikli takıma karşı yerden veya bel hizası yaparsın, rakip uzun zaten kafayla direkt alıyorlar yani topu.

"BU MAÇ STEFAN KUNTZ'A YAZMAZ"

Hoca böyle oynar mısınız, oynamaz mısınız diye sordu, onlar da oynarız dediler. Oyuncu sorumluluğu almış oldu işte. İstediği mevkide oynayan Hakan sormuş oynadı mı, oynadı. Oyunculara sormuş taktik olarak ne oynayalım diye, kabul görmüş. Stefan hocaya yazmaz bu maç, oyuncuya sormuş daha ne yapsın?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.