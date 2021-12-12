Niğde Anadolu FK yönetimi Çorum FK maçının yayınlanmasına izin vermedi!
TFF 2.Lig'de Niğde Anadolu FK ile Çorum FK karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı yayınlanması beklenirken ani bir kararla mücadeleye izin çıkmadı.
2021-12-12 13:37:17
TFF 2.Lig'de Niğde Anadolu FK ile Çorum FK karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı yayınlanması beklenirken ani bir kararla mücadeleye izin çıkmadı.
Gün içinde Niğde - Çorum FK maçınnın yayınlanması beklenirken Niğde yönetiminden mücadeleyi yayınlamaya izin çıkmadı.
Başkan Fatih Özcan'ın TFF yetkililerinden izin almasına rağmen Niğde yönetimin böyle biri tutum izlemesi şaşkınlıkla karşılandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)