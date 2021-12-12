Niğde Anadolu FK yönetimi Çorum FK maçının yayınlanmasına izin vermedi!

TFF 2.Lig'de Niğde Anadolu FK ile Çorum FK karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı yayınlanması beklenirken ani bir kararla mücadeleye izin çıkmadı.