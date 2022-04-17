Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 35.haftasında Niğde Anadolu FK kendi sahasında Sarıyer'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Peki Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-04-17 14:36:30
TFF 2.Lig'in 35.haftasında Niğde Anadolu FK kendi sahasında Sarıyer'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Peki Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı hangi gün ve saatte?
Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı 17 Nisan Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. .
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