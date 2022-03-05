Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 29.haftasında Niğde Anadolu FK kendi evinde lider Sakaryaspor'u ağırlıyor. Futbol severlerinden yakından takip edeceği zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-03-05 12:43:52
TFF 2.Lig'in 29.haftasında Niğde Anadolu FK kendi evinde lider Sakaryaspor'u ağırlıyor. Futbol severlerinden yakından takip edeceği zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor maçı TV 264'ten yayınlanacak. .
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