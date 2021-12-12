Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Çorum FK, Niğde Anadolu FK deplasmanında karşı karşıya geliyor. Peki karşılaşma canlı yayınlanacak mı?