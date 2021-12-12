Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Çorum FK, Niğde Anadolu FK deplasmanında karşı karşıya geliyor. Peki karşılaşma canlı yayınlanacak mı?
2021-12-12 11:03:06
TFF 2.Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Çorum FK, Niğde Anadolu FK deplasmanında karşı karşıya geliyor. Peki karşılaşma canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı bugün saat 13:00'da başalayacak.
Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı Çorum Time YouTube hesabından naklen yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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