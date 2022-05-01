Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Niğde Anadolu FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak mı?
2022-05-01 14:33:07
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Niğde Anadolu FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı hangi gün ve saatte?
Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Niğde Anadolu FK - Bodrumspor 2.Lig'in 37.haftasında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır.
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