Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 37.haftasında Niğde Anadolu FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak mı?