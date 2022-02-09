Nice - Marsilya maçı canlı nasıl izlenir? Canlı
Fransa Kupası'nda Çeyrek Final maçında Nice kendi saha ve seyircisi önünde Marsilya'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-09 21:41:27
Fransa Kupası'nda Çeyrek Final maçında Nice kendi saha ve seyircisi önünde Marsilya'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Nice - Marsilya maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
Nice - Marsilya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Nice - Marsilya maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. Öte yandan Nesine.com'dan üzerinden de izlenebilecek. .
YORUMLAR (0)