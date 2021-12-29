DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Guatemalalılar, iç savaşın sona ermesinden 25 yıl sonra hala adalet arıyor
Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde 3 tutuklama
Fenerbahçe-Afyonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe stadında hangi pankart açıldı?
KKTC, Karabağ ve Kerkük’te çok önemli gelişmeler…
Newcastle United Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!
Bilim Kurulu toplantısı I Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması I Bilim Kurulu Toplantısından ne sonuç çıktı?
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi elemanı alımı | 11 farklı branştan öğretim üyesi alımı yapılacak
Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
İtalya'da 'en yüksek günlük vaka sayısına' ulaşıldı
HDP’li Buldan hakkında soruşturma
Myanmar: Gitmek mi zor kalmak mı?
Mermer cilası ne işe yarar? Sıvı mermer cilası evde yapılabilir mi?
'Gurbetçilerden TL akını…'
Oklahoma neden esrarın merkezi oldu?
Erdoğan’dan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ açıklaması

TIMETURK / SPOR / Newcastle United Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!

Newcastle United Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'ya İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu.

1 Saat Önce
2021-12-29 23:05:44
Newcastle United Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!

Fransa Lig 1'de geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu, teknik direktör Christophe Galtier'in ayrılığı sonrasında değişen sistemde bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Sezon sonu gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyen Yazıcı'ya devre arasında İngiltere'den Newcasle United ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın ilgisi bulunuyor. Ayrıca yıldız futbolcuya Süper Lig'den de Galatasaray'ın da teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiliz medyasına göre özellikle Newcastle United'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu, Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un istediği belirtilirken, takımlar arasında görüşmeler sürüyor. Lille, transfer önceliğini Newcastle United'a verirken, CSKA Moskova da süreci yakından takip ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı Newcastle United'ın Lille'e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı öğrenildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş