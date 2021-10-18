Newcastle'da deprem! Gözler Prens Selman'da...

Dünyanın en değerli kulüpleri arasında zirveye yerleşen Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ı büyük bir tehlike bekliyor. Tarihi satın alma sonrasında yaşanan kriz dünyada merak konusu oldu.

Premier Lig'de Kısa süre önce Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'da taraftarlar kulübe yapılacak yatırımları bekliyor. Ancak takımın içinde bulunduğu konum şu an başka bir şeyi düşünmek için yeterli motivasyon üretmiyor.

OPERASYON OCAK'TA BAŞLAYACAK

300 milyon sterlin'e devredilen Premier Lig'in köklü Newcastle United'ı Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri haline getirmeyi arzulayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, takımı dönüştürmeye Ocak ayında başlayacak.

TRANSFERDE ŞİMDİDEN ÖN PLANDALAR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın uzun uğraşlar sonrası satın aldığı Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'a birçok dünya yıldızı şimdiden yazılmaya başladı. Ancak transferler dedikodularından önce büyük bir sorun ile karşı karşıya geldiler.

YENİLDİLER

Ancak Newcastle United'ın ligdeki konumu kafaları karıştırıyor. Son olarak Tottenham'a karşı mücadele eden Newcastle United öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

FELAKET SENARYOSU

Bu sonucun ardından 3 puanda kalan siyah-beyazlılar, Premier Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda galibiyet alamayan üç takımdan biri. Ligde 19. sırada bulunan St James Park sakinleri için bu durum şimdilik bir tehlike arz etmese de felaket senaryosu yaşanabilir. Takım bu sezon küme düşerse Suudi Arabistanlı yatırımcıların birçok hayali ertelenebilir.

OCAK AYI KRİTİK

Newcastle United'ın bu sezon takımı dönüştürmek için yalnızca Ocak ayında zamanı olacak. İngiliz ekibi ara transfer döneminde takıma bazı isimleri transfer etmek istiyor. Bunun dışında kulüp bir başka transfer dönemi için sezon sonunu beklemek zorunda kalacak.

MERAK KONUSU OLDU

Yeni teknik direktörünü de henüz bulamayan Newcastle United'ın ilerleyen haftalarda ne yapacağı merakla bekleniyor. Olası bir küme düşme senaryosunda takım bir sezon boyunca Championship'te mücadele edecek ve Premier Lig'e yükselme savaşı verecek.

EN SON NE ZAMAN KÜME DÜŞTÜ

Newcastle United en son 2015-16 sezonunda Premier Lig'de küme düştü. O sezon ligi 37 puanla 18. sırada bitiren takım son haftalarda üst üste iyi sonuçlar alsa da durum değişmedi. 2016-17 sezonunda Championship'te şampiyon olan Newcastle yeniden Premier Lig'e yükseldi ve o günden bu yana en üst ligde mücadele ediyor.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.