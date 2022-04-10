Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçını canlı izle! 3.Lig

3.Lig 1.Grup'ta haftanın maçında Nevşehir Belediyespor kendi seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu karşılaşmanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?