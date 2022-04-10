Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçını canlı izle! 3.Lig
3.Lig 1.Grup'ta haftanın maçında Nevşehir Belediyespor kendi seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu karşılaşmanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-10 13:00:14
3.Lig 1.Grup'ta haftanın maçında Nevşehir Belediyespor kendi seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu karşılaşmanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi gün ve saatte?
Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı Nevşehir Belediyespor'un resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .
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