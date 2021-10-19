NEF’ten Galatasaray’a 725 milyon TL’LİK nefes

Firmaların sponsorluk çalışmalarının arkasında markalarını güçlü kılma hedefi yatıyor. Bu konuda başarılı işbirliklerine imza atan NEF, son olarak Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. Galatasaray’ın ana adresi olarak bilinen Ali Sami Yen Spor Kompleksinin yanına Nef Stadyumu ifadesi eklendi.

Nef'in 5+5 yıllık anlaşma karşılığı Galatasaray'a 725 Milyon TL ödeyeceği açıklandı. Spor çevreleri bu bedelin Galatasaray'ın yaralarına merhem olacağı yorumunu yaptı. Uzmanlar ise yapılan işbirliğinin sponsorluk kadar bir reklam olduğu kanaatinde.

Nef firmasına da, yaptığı tanıtım harcamasının cirolarına muhakkak olumlu geri dönüşü olacaktır. Nef için veya aynı nitelikte kulüplere ödeme yapan şirketler için kritik bir konu daha var. Yaptığı bu harcamanın vergisel yönü...

Şirketlerin kulüplere yaptığı ödemelerde bir konuda çok sık karışıklık yaşanıyor, öncelikle onu açıklığa kavuşturalım... Sponsorluk ve reklam harcaması ayırımında tereddüt yaşanıyor.

Aynı uzmanlar her iki konunun vergisel sonuçlarını farklı. Olduğuna dikkat çekerek, “Sponsorluk harcamalarının yarısı kazançtan düşülebiliyor, reklam harcamalarının ise tamamı gider yazılabiliyor. Dolayısıyla spor kulüplerine yönelik harcamalara bütçe ayıran şirketler vergisel olarak beklemedikleri sonuçlarla değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.