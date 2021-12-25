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TIMETURK / SPOR / Necati Ateş'ten Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası açıklama

Necati Ateş'ten Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası açıklama

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarısının son hafta maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek, 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

8 Dakika Önce
2021-12-25 20:13:42
Necati Ateş'ten Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası açıklama

Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

necati-ates-galatasaray-antalyaspor

Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ateş'in açıklamaları şöyle;

“Kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik, çok iyi organize olduk ve goller attık. Kerem'in golünü, sürekli antrenmanlarda çalışıyoruz. Çok güzel bir gol attı.

Bir seri yakalamamız lazım. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bıkmayız. Usanmadan yukarı oynamaya devam edeceğiz. Yine çok gol kaçırdık, onların da analizini yapacağız. Oynanan oyundan memnunuz. Bugün hem oyunu hem skoru kazandık.”

Fotomaç

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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