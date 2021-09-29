'Ne yapıyorsun Messi?!'
PSG'ye transferiyle futbol gündemini sallayan Lionel Messi, dün gece ilk golünü attı. Şampiyonlar Ligi grup maçında Manchester City'ye konuk olan PSG maçı 2-0 kazandı. Messi maçtaki 2. golü attı. Topu 90'a yollayan süperstarın golü beğeni topladı.
2021-09-29 12:34:41
Maçta Messi'nin golü kadar dikkat çeken bir görüntü daha vardı. İngilizlerin frikik kullandığı bir pozisyonda PSG baraj kurarken Messi'nin barajın arkasına yerden gelecek topları engellemek için yatması futbolseverleri şaşırttı. O anın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 'Messi'nin karizması çizildi' şeklinde binlerce yorum geldi.
Manchester United'ın efsane kaptanı Rio Ferdinand, o kareyle ilgili, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim" diye konuştu.
Messi'nin takım arkadaşı Neymar da maçın ardından o fotoğrafı sosyal medyadan, 'Orada ne yapıyorsun?' mesajıyla paylaştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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