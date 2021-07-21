NBA şampiyonu Milwaukee Bucks oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu.

Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.

15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.