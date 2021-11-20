Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.lig'de heyecan devam ediyor. Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor.
2021-11-20 11:00:31
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. Hafta maçında Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR – KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
20 Kasım 2021 Cumartesi Saat 13:00'da Nazilli Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor bugün saat 13.00'da Nazilli İlçe Stadı'nda karşılaşacak
Nazilli Belediyespor – Kırşehir Belediyespor TV kanalları canlı vermemektedir.
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