Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
2.Lig'de 16.hafta maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli kendi sahasında Eskişehirspor'u misafir ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-12 10:51:47
2.Lig'de 16.hafta maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli kendi sahasında Eskişehirspor'u misafir ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı 12 Aralık Pazar saat 13:00'da başlayacak.
NAZİLLİ - ESKİŞEHİRSPOR CANLI YAYINLANACAK MI?
Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı ES TV'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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