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Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
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TIMETURK / SPOR / Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig'de 16.hafta maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli kendi sahasında Eskişehirspor'u misafir ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-12 10:51:47
Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig'de 16.hafta maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli kendi sahasında Eskişehirspor'u misafir ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı 12 Aralık Pazar saat 13:00'da başlayacak.

NAZİLLİ - ESKİŞEHİRSPOR CANLI YAYINLANACAK MI?

Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı ES TV'den canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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