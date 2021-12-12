Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig'de 16.hafta maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli kendi sahasında Eskişehirspor'u misafir ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?