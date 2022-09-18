Nazilli Belediyespor - Amedspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 5.hafta maçında Nazilli Belediyespor kendi saha ve taraftarı önünde Amed Sportif'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Nazilli Belediyespor - Amedspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Nazilli Belediyespor - Amedspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?