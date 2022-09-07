Napoli U19 - Liverpool U19 maçını canlı izle! UEFA GENÇLİK LİGİ

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçında Napoli U19 kendi sahasında İngiliz ekibi Liverpool U19'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?