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TIMETURK / SPOR / Napoli U19 - Liverpool U19 maçını canlı izle! UEFA GENÇLİK LİGİ

Napoli U19 - Liverpool U19 maçını canlı izle! UEFA GENÇLİK LİGİ

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçında Napoli U19 kendi sahasında İngiliz ekibi Liverpool U19'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

30 Dakika Önce
2022-09-07 00:39:04
Napoli U19 - Liverpool U19 maçını canlı izle! UEFA GENÇLİK LİGİ

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçında Napoli U19 kendi sahasında İngiliz ekibi Liverpool U19'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Napoli U19 - Liverpool U19 maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçında Napoli U19 kendi sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool U19'u ağırlıyor. Bu zorlu mücadele 7 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da oynanacak.

Napoli U19 - Liverpool U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Napoli U19 - Liverpool U19 maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

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