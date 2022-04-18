Napoli - Roma maçını canlı izle! İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 33.haftası dev bir maça sahne oluyor. Napoli kendi saha ve seyircisi önünde Roma'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında izlemek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Napoli - Roma maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?