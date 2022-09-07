Napoli - Liverpool maçı canlı yayın! ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup maçlarında heyecan başladı. A Grubu'nda ilk hafta maçında İtalyan temsilcisi Napoli kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarında Napoli - Liverpool maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Napoli - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?