Napoli - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-24 21:57:41
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Napoli - Barcelona maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.
Napoli - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Napoli - Barcelona maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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