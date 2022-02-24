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TIMETURK / SPOR / Napoli - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Napoli - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

44 Dakika Önce
2022-02-24 21:57:41
Napoli - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Napoli - Barcelona maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.

Napoli - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Napoli - Barcelona maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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