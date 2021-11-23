Son dönemlerde adını Naim filmi ile tekrardan duyduğumuz Naim Süleymanoğlu’nun kim olduğu geniş kitleler tarafından merak edilmektedir. Ülkemiz adına birçok madalya kazanmış ve Cep Herkül’ü lakabı ile adından sıkça söz ettiren Naim Süleymanoğlu aslında kimdir? Aslen nerelidir? Nasıl tüm Türk milletinin gönüllerinde taht kurabilmeyi başarmıştır?

Çok küçük yaşlarda birçok rekor kırmayı başaran azimli, çalışkan, disiplinli ve bir o kadar atletik Naim Süleyman oğlu yada bilinen lakabıyla Cep Herkül'ü 23 Ocak 1967 yılında Bulgaristan'a bağlı Kırcaali'de dünyaya gelmiştir. Bu nedenle de asıl adı Naum Şalamanoc'tur. Cep herkülü denmesinin nedeni ise kısa boylu olmasının yanında oldukça güçlü olmasındandır. İşte tüm detayları ile Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Naim Süleymanoğlu daha küçük yaşlarda haltere olan ilgisi hocaları tarafından keşfedilmiş ve bu nedenle de halter sporuna çok küçük yaşlarda başlama fırsatı bulabilmiştir. Haltere daha 9 yaşında iken antrenör Hilmi Pekünlü hocanın yardımları ile 1977 yılında Kırcaali'de başlamış ve kısa sürede dikkatleri üzerinde toplamayı başarabilmiştir. Daha on beş yaşındayken Brezilya'da yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon olmuştur. Bir sene sonra da 1984 yılında silkme kategorisinde toplam ağırlığının üç mislini kaldırarak yine dünya rekoru kırmış, bu alanda şampiyon olmuştur.

Ancak Bulgaristan hükümetinin esas soya dönüş çalışmaları yüzünden ismi ve soy ismi değiştirilerek Naum Şalamanov adını almıştır. Tüm bu siyasi baskılar yüzünden Türkçe yasaklanmış, Türk olmak adeta suç olarak görülmüştür. Bu baskılardan kurtulmak maksadı ile 1986 yılında Avusturalya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'ndan kaçarak Türkiye Büyükelçiliğine sığınarak, iltica talebinde bulunmuştur. Bu süreçte ise en büyük destekçisi dönemin TC cumhurbaşkanı Turgut Özal olmuştur. Türkiye'ye geldikten sonra da spor hayatına devam etmiş, olimpiyatlarda Türkiye adına büyük başarılar elde etmiştir.

Naim Süleymanoğlu'nun almış olduğu madalyalar nelerdir?

Halter kariyeri boyunca toplam 3 Olimpiyat Altın madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa Şampiyonluğu kazanmıştır. Toplamda ise tam kırk altı kere dünya rekoru kırmıştır. Avrupa şampiyonluklarında 52,56 ve 60 gibi farklı sıkletlerde rekorlar kırarak şampiyon olmuştur. Ayrıca 3 yıl üst üste tüm dünyada yılın haltercisi seçilmiştir(1984,1985,1986 yılları)

Naim Süleymanoğlu'nun Olimpiyat başarıları nelerdir?

1988 Seul Olimpiyatları

Naim Süleymanoğlu'nun Seul olimpiyatlarına Türkiye Cumhuriyeti adına katılabilmesi için dönemin Bulgaristan hükümetine yüklü tazminatlar verilmiş ve bu sayede gerekli izinler alınabilmiştir. Cep Herkülü, 60 kg koparmada 145,150,5 ve 152,5 kilogram kaldırmış, silkmede ise 175,188,5 ve 190 kilogramları toplamda ise 320, 339, ve 342,5 kg kaldırabilmiştir. Bu nedenle de 9 olimpiyat rekoru kırarak ulaşılması güç bir zafere imza atmıştır. Silkmede kaldırdığı 190 kilo ağırlık kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazlaydı ve bunu başararak kırılması imkansız bir rekora imza attı. Dünya üzerinde bu başarıya ulaşabilecek başka bir halterci hâlen çıkmadı.

1992 Barselona

1992 Barselona Olimpiyatları'nda açık ara farkla altın madalyayı çok rahat bir şekilde kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

1996 Atlanta

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

2000 Sidney



Olimpiyatları'na katıldığında artık 33 yaşındaydı ve sakatlık yaşamaktaydı bu nedenle de 3 kaldırışta başarı gösterememiştir.

Naim Süleymanoğlu ne zaman vefat etmiştir?

2017 yılına gelindiğinde ise 6 Ekim tarihinde siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi görmekteydi.18 Kasım'da Karaciğer nakli olmuş ancak nakil sonrasında beyin kanaması nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. 50 yaşında vefat eden eden Naim Süleymanoğlu'nun kabri Edirnekapı Şehitliği'ndedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.