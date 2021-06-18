Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl? Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Endişelendiren haber ile ilgili Kocaelispor'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada Akçay'ın solunum sıkıntısı çektiği belirtildi. Vatandaşlar da Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı sorusuna yanıt arıyor. Peki Mustafa Reşit Akçay koronavirüse mi yakalandı. Mustafa Reşit Akçay korona nedeniyle mi hastaneye kaldırıldı?

Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl? Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Endişelendiren haber ile ilgili Kocaelispor'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada Akçay'ın solunum sıkıntısı çektiği belirtildi. Vatandaşlar da Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı sorusuna yanıt arıyor. Peki Mustafa Reşit Akçay koronavirüse mi yakalandı. Mustafa Reşit Akçay korona nedeniyle mi hastaneye kaldırıldı?

Kocaelispor'un başarılı teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Daha önce koronavirüse yakalanan ve tedavisi oldukça zorlu geçen Mustafa Reşit Akçay'dan gelen haber herkesi endişelendirdi. Akçay rahatsızlığı nedeniyle bu sezon sonunda 1. Lige yükselen takımının başında da yer alamamıştı. TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı. Akçay'ın tedavisine KTÜ Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Peki Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl? Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı?

Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl?

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı?

Mustafa Reşit Akçay bir süre önce koronavirüs tedavisi görmüştü. Mustafa Reşit Akçay'ın tedavisi oldukça uzun sürmüştü. Mustafa Reşit Akçay uzun süredir solunum sıkıntısı çektiği bilinmekteydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.