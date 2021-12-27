Mustafa Muhammed'le kaç yıllık sözleşme imzalandı? Mustafa Muhammed ne zaman kadar Galatasaray'da? Galatasaray'dan çok kritik bir imza geldi... Galatasaray taraftarlarını sevindirecek olan imzayı Mustafa Muhammed attı. Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Mustafa Muhammed ile 3 yıllık daha sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmeye göre Mostafa Mohamed 2025 yılına kadar Galatasaray'da kalacak. Peki Mustafa Muhammed yıllık ne kadar para alacak? Mostafa Mohamed kaç para alacak?

Mustafa Muhammed'le kaç yıllık sözleşme imzalandı? Mustafa Muhammed ne zaman kadar Galatasaray'da? Galatasaray'dan çok kritik bir imza geldi... Galatasaray taraftarlarını sevindirecek olan imzayı Mustafa Muhammed attı. Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Mustafa Muhammed ile 3 yıllık daha sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmeye göre Mostafa Mohamed 2025 yılına kadar Galatasaray'da kalacak.

Galatasaray'dan flaş bir imza geldi. Galatasaray taraftarlarının da gönlüne taht kuran yıldız futbolcunun bonservisi artık Galatasaray'da.

Mustafa Muhammed'le kaç yıllık sözleşme imzalandı?

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı ve 2025 yılına kadar sözleşme yaptı. Galatasaray, Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeme yapılacağını KAP'a bildirdi.

Mustafa Muhammed ne zaman kadar Galatasaray'da?

Galatasaray: "Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."

Mostafa Mohamed kaç para alacak?

İşte Galatasaray'ın yıldı isminin maaşı:

2022-2023: 900 bin dolar

2023-2024: 1 milyon dolar

2024-2025: 1.2 milyon dolar

Mustafa Muhammed kimdir?

Mustafa Muhammed Ahmed Abdullah 28 Kasım 1997 yılında dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Zamalek'ten kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Lakabı Anakonda'dır.

Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır'ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek'in gençleri arasına girdi.

Mustafa Muhammed, 2019 Afrika U-23 Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Mısır'ın kadrosunda yer aldı ve turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.

Muhammed turnuvadaki performansı ile turnuvayı canlı takip eden tek Türk ekibi olan Galatasaray scout ekibinin transfer raporlarına girdi ve 2020-21 sezonu ara transfer döneminde 1,5 yıllığına satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray SK 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına yaptığı açıklamada Muhammed'in bonservisini bu yıl satın alacaklarını söyledi. Albayrak, Muhammed'i ayrıca Galatasaray efsanesi Metin Oktay'a benzetti ve hakkında "Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor." sözlerini sarf etti. Galatasaray, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.