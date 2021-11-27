Mustafa Denizli'nin çifte mutluluğu

Altay teknik direktörü Mustafa Denizli, dün çifte mutluluk yaşadı. İnşaatı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Alsancak Stadı'na kendi adının verilmesiyle büyük gurur yaşayan deneyimli teknik adam, Başakşehir mücadelesinde alınan 1 puanın da sevindirici olduğunu dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Medipol Başakşehir'le deplasmanda golsüz berabere kalıp evine puanla dönen Altay, sonuçtan memnun kaldı. Siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkarsa da kazanılan 1 puan camiaya umut verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli ise aynı günde çifte mutluluk yaşadı. İnşaatı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Alsancak Stadı'na kendi adının verilmesiyle büyük gurur yaşayan deneyimli teknik adam, Başakşehir mücadelesinde alınan 1 puanın da sevindirici olduğunu dile getirdi.

"BÜYÜK GURUR YAŞIYORUM"

Stada isminin verilmesiyle çok büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Denizli, "Bu stada 15 yaşında ayak bastım. Buraya adımın verilmesi belki bu hayatta yaşadığım en büyük mutluluk oldu. Bu benim tek başıma başarabileceğim bir durum değildi. Altay'dan sonra görev yaptığım camialarda ve milli takımda, çalıştığım bütün başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri, yardımcılarım ve milli takımlarda görev yapan futbolcular benim bu stada ismimin verilmesinde önemli rol oynadı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum, büyük gurur yaşıyorum" dedi.

GÖZLER GALATASARAY'DA

Başakşehir karşılaşmasını da değerlendiren Mustafa Denizli, "Son haftalarda çok iyi bir grafik sergileyen bir takıma karşı oynadık. Biz, bazen iyi oynadığımız maçlarda puanlar alamadık. Başakşehir'in bize karşı üstünlüğü söz konusuydu. Bu şartlara bakarsak aldığımız puana seviniyorum. Altay olarak sezon başında harika işler yaptık, kaleye en hızlı giden takımlardan biriydik. Son haftalarda kaliteli pas oyununu bir türlü oturtamıyoruz. Artık Galatasaray maçını düşüneceğiz. Galatasaray Avrupa'da çok iyi işler yapıyor. Zorlu bir deplasman olacak ama oyunumuz Başakşehir maçından daha iyi olacak" diye konuştu.

RAYAN'DAN İYİ HABER

Medipol Başakşehir karşılaşmasının 89'uncu dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan ve beyin travması geçiren Mısırlı golcü Ahmed Rayan, yürekleri ağızlara getirdi. Bir anda yere yığılan Rayan sedye ile kenara alındı ve hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi çekilen Rayan'dan iyi haberler geldi. Mısırlı futbolcu kafileyle İzmir'e döndü. Rayan'da ciddi bir sıkıntının çıkmaması tüm camiaya derin bir nefes aldırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.