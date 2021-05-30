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Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım
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Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

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Google News - Timeturk
30.05.2021 18:23:17
Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır.

Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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